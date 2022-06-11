قانون روسي يمنع ذوي السوابق من قيادة سيارات الأجرة والحافلات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر على الأشخاص ذوي السوابق الإجرامية العمل كسائقي سيارات أجرة أو سائقي حافلات أو ترامواي.

ووفقا لنص الوثيقة التي تم نشرها اليوم السبت على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، لن يتمكن الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب المواد المتعلقة بالجرائم الجسيمة والجسيمة بشكل خاص، من قيادة وسائل النقل العام.

وبموجب هذا القانون يمنع قيادة وسائل النقل العام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تمس السلامة العامة، وأسس النظام الدستوري وأمن الدولة، وكذلك تمس سلامة وأمن الناس.

ينطبق المنع أيضا على المدانين بجرائم مماثلة بموجب قوانين الدول الأجنبية الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المصدر: نوفوستي