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حميميم: ازدياد نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب غربي سوريا

أخبار روسيا

حميميم: ازدياد نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب غربي سوريا
Globallookpress
إدلب
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أشار مركز المصالحة الروسي التابع لقاعدة حميميم في سوريا لازدياد نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب، وارتفاع حدة الاشتباكات بين المسلحين هناك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري أوليغ جورافلوف في إفادة صحفية: "هناك ميل لتفاقم الوضع بشكل أكبر في منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث أن النشاط الإرهابي للجماعات المتطرفة آخذ في الازدياد، وعدد الاشتباكات بين مختلف العصابات في ارتفاع".

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أضاف أن "مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يقمعون الاحتجاجات المدنية بالقوة، كما واستؤنفت عمليات اعتقال الصحفيين ورجال الدين المسلمين والمعارضة العلمانية".

وأشار إلى تزايد أعمال القصف من قبل الجماعات المسلحة باتجاه الجيش السوري.



المصدر: "نوفوستي" 

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