زاخاروفا: إغلاق 3 دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف قطع قناة اتصال أخرى

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن إغلاق 3 دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف المتجهة إلى صربيا، قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا.

وقالت زاخاروف في تصريح لقناة La7 الإيطالية: "اليوم قبل ساعات، أغلقت الدول المحيطة بصربيا قناة اتصال، ومنعت رحلة سيرغي لافروف من العبور إلى صربيا".

إقرأ المزيد

وأضافت: "كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو أغلقت مجالها الجوي وأغلقت قناة اتصال أخرى" مع روسيا.

وكانت صحيفة "فيتشرنيا نوفوستي" الصربية أفادت بأن قيادة بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية رفضت السماح لطائرة لافروف عبور أجوائها.

المصدر: "نوفوستي" + RT