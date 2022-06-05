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مجلس الاتحاد الروسي يعلق على إغلاق دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف

أخبار روسيا

مجلس الاتحاد الروسي يعلق على إغلاق دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف
Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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اعتبر رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، رفض بعض الدول الأوروبية السماح لطائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف عبور أجوائها إلى صربيا، مؤشرا على عقدة نقص سياسي.

وقال كاراسين في تصريح على قناته عبر "تلغرام" إن "رفض بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة لافروف بالعبور إلى صربيا يثير الكثير من المشاعر، أحدها أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الحصار المادي للتواصل بين الممثلين الروس والشركاء الأجانب سيعزز إجماع الموقف الأوروبي تجاه روسيا".

وأضاف: "في الواقع هذا مؤشر على عقدة الدونية السياسية".

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وكانت صحيفة Vecherniye Novosti الصربية أفادت بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا.

وأكدت السفيرة الروسية في صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، أن بلغاريا رفضت توفير ممر جوي لطائرة لافروف.

المصدر: RT

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