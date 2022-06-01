المحكمة العليا الروسية تصنف كتيبة لـ"متطوعي تتار القرم" إرهابية

قضت المحكمة العليا في روسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، باعتبار "كتيبة نعمان تشيلبدجيخان لمتطوعي تتار القرم" إرهابية، وحظرت أنشطتها في البلاد.

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ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن الخدمة الصحفية للمحكمة العليا الروسية أن المحكمة وافقت على التماس بهذا الشأن تقدم به مكتب المدعي العام الروسي.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قد أعلنت في عدة مناسبات احتجاز أعضاء من "جماعة مسلحة غير شرعية".

ويتولى تنظيم "كتيبة نعمان تشيلبدجيخان"، العاملة في المناطق الحدودية لمنطقة خيرسون بأوكرانيا، المدعو "لينور إيسلياموف، الذي شغل في عام 2014 منصب نائب رئيس وزراء شبه جزيرة القرم ثم فر إلى أوكرانيا. وهو أيضا أحد منظمي حصار الغذاء والطاقة في شبه الجزيرة.

وفي يناير 2016، أصدر علماء الدين المسلمين في شبه جزيرة القرم فتوى تحظر على مسلمي شبه الجزيرة الانضمام إلى كتيبة إيسلياموف. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال اسم اول مفتي لمسلمي القرم وليتوانيا وبولندا وبيلاروس، نعمان تشيلبدجيخان، (1885-1918) وتسمية الكتيبة غير الشرعية باسمه.

المصدر: إنترفاكس