الدفاع الروسية: العثور على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا في أزوفستال ملغمة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي عثر في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

-فيما يخص جثث مقاتلي آزوف التي وجدت في أزوفستال جاء في البيان: عثر الجيش الروسي على شاحنة نقل عليها جثث 152 مقاتلا في آزوفستال، وكان تحتها 4 عبوات وألغام.

وقالت الدفاع في بيانها نقلا عن أسرى مسلحي آزوف إن تعدين الجثث التي تُركت في آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسي.

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك هدفان من التلغيم: الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية والثاني هو محو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب كييف دفع تعويضات لذويهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الجانب الروسي يخطط لتسليم تلك الجثث التي عُثر عليها في آزوفستال إلى ممثلي أوكرانيا في المستقبل القريب.

-ميدانيا:

-أسقط طيران القوات المسلحة الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25" بالقرب من منطقة نيكولاييف.

-دمرت القوات المسلحة الروسية 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية و13 منطقة تجمع عسكرية بصواريخ روسية عالية الدقة.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 مسيرات أوكرانية.

- دمر الطيران الروسي، ثلاثة مواقع قيادة أوكرانية، و69 مركز تجمع عسكري ومعدات العسكرية، ومحطة رادار ومستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

-قام الطيران الحربي الروسي بتصفية ما يصل إلى 290 مسلحا ومتطرفا و23 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT