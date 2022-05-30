وزارة الدفاع الروسية: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

أصابت صواريخ جوية عالية الدقة موقعي قيادة ومراقبة، ومركز اتصالات و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والمسيرات الروسية قصفت 3 مواقع قيادة و67 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية. وإجمالا، نتيجة للغارات الجوية، تم تحييد ما يصل إلى 320 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، علاوة على 47 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

إقرأ المزيد

وقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "سيفيرودونيتسك" و"نوفوتشيرفونويه" و"فاسيلييفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، وقرى "بانتيليمونوفكا" و"غريغوروفكا" و"كراسنوغوروفكا" و"نيفيلسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرى "بترابوليه" و"بتروفسكويه" و"غلينسكويه" بمنطقة خاركوف، وقرى "تشيرنوبايفكا" و"ألكسندروفكا" بمنطقة خيرسون.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتراض 9 صواريخ أوكرانية من منظومة "سميرتش" متعددة الإطلاق في مناطق قرى "مالايا كاميشيفاخا" و"كامينكا" و"براجكوفكا" و"غلينسكويه" بمنطقة خاركوف وقرية "تشيرنوبايفكا" بمنطقة خيرسون.

كذلك فقد ضربت القوات الصاروخية والمدفعية 62 نقطة مراقبة، بما في ذلك منطقة القيادة العملياتية الجنوبية في قرية "نوفي بوغ" بمنطقة نيكولايف، وكذلك 593 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية و55 مدفعية وبطارية هاون في مواقع إطلاق النيران.

كما تم تدمير 4 قاذفات صواريخ متعددة من طراز بي إم-21 "غراد"، و46 قطعة سلاح ومعدات عسكرية أوكرانية فضلا عن مستودع للذخيرة في منطقة "نوفوميخالوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

علاوة على ذلك تم تدمير أكثر من 15 دبابة أوكرانية وعربة قتال مشاة و5 قطع مدفعية من العيار الكبير، نتيجة لقصف مدفعي على حظيرة طائرات في إقليم مصنع أوكين لبناء السفن في مدينة نيكولايف.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يلي من الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الأوكرانية:

183 طائرة

128 مروحية

1064 مسيرة

325 منظومات صواريخ مضادة للطائرات

3323 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة

451 قاذفة صواريخ متعددة

1731 مدفعية ميدانية وهاون

3294 مركبة عسكرية خاصة

يتبع،

المصدر: وزارة الدفاع الروسية