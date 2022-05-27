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مساعد الرئيس الروسي: ما يحدث في أوكرانيا يأتي نتيجة تشويه للتاريخ

أخبار روسيا

مساعد الرئيس الروسي: ما يحدث في أوكرانيا يأتي نتيجة تشويه للتاريخ
Legion-Media
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صرّح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية بأن الأحداث التي تجري حاليا في أوكرانيا هي نتيجة تشويه للتاريخ.

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وقال ميدينسكي في الجلسة العامة لندوة عموم روسيا لقادة الفروع الإقليمية للجمعية التاريخية العسكرية الروسية: "في أوكرانيا، من المستحيل عدم ذكر الأحداث التي تقلق للغاية كل واحد منا، ونحن نرى نجاح (تنويرهم التاريخي). نرى على مدى أجيال غسيل الأدمغة بتاريخ بديل لا تعتبر فيه روسيا كأخ، بل كعدو".

تشن روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين.

المصدر: تاس

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