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وزارة الخارجية الروسية: طموحات الناتو أدت إلى عواقب وخيمة في إفريقيا والشرق الأوسط

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وزارة الخارجية الروسية: طموحات الناتو أدت إلى عواقب وخيمة في إفريقيا والشرق الأوسط
Sputnik
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو بأن طموحات الناتو العالمية أدت إلى عواقب وخيمة في إفريقيا والشرق الأوسط.

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وقال جروشكو بهذا الشأن: "أما بالنسبة لأفريقيا، فإن العواقب الكارثية لطموحات الناتو العالمية ستظل محسوسة لفترة طويلة في العراق وليبيا وسوريا. وبنتيجة تدخل دول الناتو والتجارب في مجال الهندسة الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك بالوسائل العسكرية، حرمت مساحات عملاقة كل مظاهر الدولة، وتحولت إلى ملجأ ومرتعا للإرهاب".

المصدر: نوفوستي

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