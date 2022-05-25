زخاروفا: موسكو تطور مجموعة من الإجراءات للرد على العقوبات الأمريكية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعمل على تطوير مجموعة من الإجراءات للرد على العقوبات الأمريكية.

وقالت زاخاروفا في تصريح للقناة "الأولى" الروسية إن "روسيا تعمل على تطوير مجموعة من الإجراءات للرد على العقوبات الأمريكية، وهناك تفاهم أولي تم التوصل إليه حيال هذا الأمر".

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وأشارت إلى أنها لا تريد الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بدون اتفاق مع جميع الأطراف المعنية.

المصدر: "تاس"