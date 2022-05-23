المخابرات الروسية تعتقل في القرم أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين

قالت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، إن عناصرها اعتقلوا في شبه الجزيرة، أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين لممارسته نشاطات يمنعها القانون.

وذكرت المديرية في بيانها، أنه تم اعتقال أحد سكان مدينة سيمفيروبول، لنشره شعارات قومية أوكرانية متطرفة ودعوات للعنف.

وتم فتح قضية جنائية بحق المذكور لممارسته الترويج للنشاط المتطرف بشكل علني.

وأضافت المديرية في بيانها: "قام هذا المواطن بنشر تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت شعارات قومية أوكرانية متطرفة ونشر دعوات تحرض على العنف".

ووفقا للمديرية، برر المعتقل تصرفاته هذه، بتأثير الدعاية الأوكرانية بعد مشاهدة القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وشددت المديرية، على أن "المواطن اعترف بذنبه بالكامل وأعلن توبته عن فعلته".

ويشار إلى أنه وفقا للقضية الجنائية المفتوحة بحق هذا المواطن- الجزء 2 من المادة 280 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (دعوات عامة للأنشطة المتطرفة)، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي