طبيب روسي يدعو إلى تجنب السفر إلى أوروبا بسبب مرض جدري القردة

حث غينادي أونيشينكو الطبيب الأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، المواطنين الروس على عدم السفر إلى أوروبا بسبب انتشار مرض جدري القردة.

وقال أونيشنكو: "بالطبع، في الصيف يجب أن نتوقع زيادة بالمرض (في حدوث جدري القرود) سيبدأ الناس في التحرك والسفر وفي هذا الصدد أوصي بشدة أن لا يخطط الروس رحلات إلى أوروبا والإمارات حيث يتواجد الأوروبيون بكثرة".

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وقال خبراء من منظمة الصحة العالمية (WHO) قالوا في وقت سابق إن زيادة في جدري القرود يمكن أن تحدث خلال فصل الصيف.

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

المصدر: نوفوستي