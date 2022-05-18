الكرملين: خروج المسلحين المحاصرين من "آزوفستال" جرى بعد استسلامهم وإلقاء أسلحتهم

أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن خروج المسلحين الأوكرانيين المحاصرين بمصنع آزوفستال تم بعد استسلامهم وإلقاء أسلحتهم، ولاعلاقة له بالمفاوضات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "خروج المسلحين من آزوفستال يعني أنهم يستسلمون، ولا توجد تفسيرات أخرى"

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وحول مسألة ما إذا كان استسلام المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال سيؤثر على المفاوضات مع أوكرانيا: قال بيسكوف: "هذه ليست عمليات ذات صلة وثيقة"

وأضاف: "لا تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية، ونلاحظ حقا الافتقار التام للرغبة لدى المفاوضين الأوكرانيين لمواصلة هذه العملية.. ولا يمكن أن يرتبط استئنافها باستسلام الجيش الأوكراني في آزوفستال".

من ناحية أخرى شدد بيسكوف على أنه من غير المقبول اتهام الجيش الروسي بارتكاب جرائم خلال عمليته الخاصة في أوكرانيا، فالعديد من المواد الاعلامية المزيفة ملفقة حول هذا الموضوع.

المصدر: تاس