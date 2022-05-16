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بوريل: الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لاتفاق حيال الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

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بوريل: الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لاتفاق حيال الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا
Globallookpress
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد فشلوا في الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل: "لسوء الحظ، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات".

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وأضاف أن "الوزراء لم يناقشوا إمكانية دفع تعويضات مالية للدول لقاء فرض عقوبات على روسيا".

وأشار إلى أنه ليس واضحا بالنسبة له كم من الوقت سيستغرق الاتفاق على هذه الحزمة من العقوبات، والتي تشمل حظرا على واردات النفط الروسية.

وقال: "لا أستطيع أن أقول ما إذا كان الأمر سيستغرق أسبوعا أو أسبوعين آخرين".

المصدر: "تاس"

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