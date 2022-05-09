إصابة 9 مدنيين بجروح جراء قصف أوكراني على مدينة دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، عن إصابة تسعة مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

وجاء في رسالة نشرها المكتب عبر تطبيق "تيليغرام": "تلقينا معلومات حول إصابة تسعة مدنيين بجروح خلال قصف مدينة دونيتسك"، منهم فتاة من مواليد العام 2007.

ووردت أنباء في وقت سابق عن قصف القوات الأوكرانية منطقتي كيروفسكي وبتروفسكي فى دونيتسك.

المصدر: RT