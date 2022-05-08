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دونيتسك: إصابة 9 مدنيين وتضرر 30 مبنى سكنيا بالقصف الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار روسيا

دونيتسك: إصابة 9 مدنيين وتضرر 30 مبنى سكنيا بالقصف الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية
Globallookpress
جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، عن إصابة 9 مدنيين وتضرر 30 مبنى سكنيا نتيجة القصف الأوكراني الذي تكرر 28 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار في أوكرانيا، اليوم الأحد، في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 28 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، بعد أن أطلقت 238 وحدة من الذخيرة المختلفة.. كما وردت معلومات عن إصابة تسعة مدنيين بجروح في كيروفسكي وبيتروفسكي مقاطعات دونيتسك وجورلوفكا وياسنوي" .

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وتابع البيان "كما يلاحظ أن 30 مبنى سكنيا قد تضرر جراء القصف الأوكراني، في مقاطعات كيروفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك وجورلوفكا وياسنوي وياسينوفاتايا، فضلا عن 6 مرافق بنية تحتية مدنية".

المصدر: نوفوستي

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