مصادر لـRT: لم يتم اليوم إجلاء مدنيين من منطقة مصنع أزوفستال

نفت مصادر لـ آرتي صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول اليوم السبت.

وقال المصدر إنه لم تتم اليوم إي عملية لإجلاء المدنيين من المنطقة المذكورة.

وكانت وسائل إعلام قالت إنه تم إجلاء اليوم السبت 50 مدنيا من الأراضي والمباني القريبة من أزوفستال.

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وكان مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني قد أعلن أمس الجمعة عن إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

وجاء في بيان لمقر التنسيق يوم الجمعة، "تم إنقاذ 50 شخصا من المدنيين بمن فيهم 11 طفلا، وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التي سيختارونها".

وأكد البيان أن "العملية الإنسانية في "آزوفستال" ستستمر في 7 مايو 2022".

المصدر: RT