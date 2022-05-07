 
مباشر

مصادر لـRT: لم يتم اليوم إجلاء مدنيين من منطقة مصنع أزوفستال

أخبار روسيا

مصادر لـRT: لم يتم اليوم إجلاء مدنيين من منطقة مصنع أزوفستال
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sys4

نفت مصادر لـ آرتي صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول اليوم السبت.

وقال المصدر إنه لم تتم اليوم إي عملية لإجلاء المدنيين من المنطقة المذكورة.

وكانت وسائل إعلام قالت إنه تم إجلاء اليوم السبت 50 مدنيا من الأراضي والمباني القريبة من أزوفستال.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام روسية: إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال عن مصنع
وسائل إعلام روسية: إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

وكان مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني قد أعلن أمس الجمعة عن إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

وجاء في بيان لمقر التنسيق يوم الجمعة، "تم إنقاذ 50 شخصا من المدنيين بمن فيهم 11 طفلا، وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التي سيختارونها".

وأكد البيان أن "العملية الإنسانية في "آزوفستال" ستستمر في 7 مايو 2022".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا