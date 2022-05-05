دعاء للجيش الروسي في مساجد القرم

أفاد إيفاز عمروف رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، بأن مساجد شبه الجزيرة شهدت قراءة دعاء للعسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال عمروف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "قرئ دعاء لجميع جنودنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وذلك في منازل ومساجد بمناطق كيروف وبيرفومايسكي وسوفيتسكي وسيمفيروبول وسوداك".

وأضاف المسؤول أن الفعالية، التي جرت بمبادرة من الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، شارك فيها شيوخ تتار القرم، وقال: "يهدف دعاؤنا إلى تحقيق النصر السريع في العملية في أوكرانيا وعودة جنودنا سالمين إلى ديارهم والأقارب والأصدقاء".

وتابع: "يجب أن يشعر كل من جنودنا على الخطوط الأمامية، بدعم الشعب متعدد الجنسيات، وقوة دعائنا، قوة فخرنا وحبنا للمدافعين عنا".

وفي وقت سابق، أكد عمروف أن تتار القرم مستعدون للتطوع والمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"