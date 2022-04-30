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تتار القرم يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومستعدون للمشاركة فيها

أخبار روسيا

تتار القرم يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومستعدون للمشاركة فيها
Sputnik
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قال رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، إيفاز عمرو، إن تتار القرم مستعدون للتطوع والمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف إيفاز عمرو: "تتار القرم يدعمون تماما نهج رئيس روسيا، ومستعدون للدفاع عن سيادة بلدنا مع الشعب متعدد القوميات بأكمله. واليوم بالفعل، يشارك تتار القرم، كجزء من الجيش الروسي، في العملية العسكرية الخاصة، عملية تطهير أوكرانيا من النازيين والمتطرفين، ونحن مستعدون للذهاب إلى هناك كمتطوعين".

المصدر: نوفوستي

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