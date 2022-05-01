تركيا تؤكد "أهمية مسار اسطنبول لإنهاء الحرب في أوكرانيا"

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن استمرار "مسار اسطنبول" يمكن أن يؤدي دورا محوريا في "إنهاء الحرب في أوكرانيا"، مؤكدا أن أنقرة تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول" التركية على هامش زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أضاف: "هدفنا الأول هو إنهاء الحرب عن طريق المباحثات والحوار. والحرب كلما طال أمدها فإن الظروف تتعقد".

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وشدد على أن "الهجمات التي يتعرض لها المدنيون تملي التحرك العاجل لوقفها".

وتابع: "أجرينا لقاءات تشمل هذه القضايا، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وفي مقدمتها مدينة ماريوبول".

وعن لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نقل عن الأخير "تقديره لتركيا حيال الدعم الذي قدمته لأوكرانيا وللدبلوماسية المعتدلة التي أجرتها ولمبادراتها للحث على المفاوضات".

وشدد على "وجود مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "الحرب في أوكرانيا دخلت يومها الـ 66، وأن المعارك محتدمة في مدن ماريبول وخيريسون وخاركيف ودونباس".

المصدر: "الأناضول"