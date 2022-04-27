حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته في تيليغرام، إن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية "ستارايا نيليدوفكا".

وأكد المحافظ عدم وجود إصابات بشرية نتيجة الحادث.

وقال: "لقد تحدثت بالهاتف لتوي مع دينيس زولوتوخين رئيس المركز السكني الريفي غولوفينسكي. ووفقا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران في مستودع للذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا".

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وأشار محافظ المقاطعة إلى عدم حدوث أي تدمير للأبنية السكنية والمنازل. وشدد على عدم وقوع إصابات بين المدنيين.

قبل ذلك، ذكر غلادكوف أنه استيقظ من نومه، على أصوات تشبه انفجارات.

المصدر: نوفوستي