روسيا تطرد دبلوماسيا تشيكيا كبيرا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دبلوماسيا كبيرا في سفارة التشيك في روسيا غير مرغوب فيه ردا على خطوة مماثلة من براغ.

وقال الوزارة في بيانها: "تم استدعاء سفير الجمهورية التشيكية لدى روسيا فيتيسلاف بيفونكا إلى وزارة الخارجية الروسية. وتم تسليمه مذكرة احتجاج ردا على القرار الاستفزازي الذي اتخذه الجانب التشيكي في مارس من هذا العام بإعلان مستشار مبعوث السفارة الروسية في براغ شخصا غير مرغوب فيه".

وأضاف البيان: "تم تسلم السفير مذكرة من الوزارة جوابية باعتبار دبلوماسي كبير في السفارة التشيكية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية قبل 16 أبريل".

المصدر: تاس