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الكرملين: بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي العملية الخاصة في أوكرانيا والمفاوضات

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الكرملين: بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي العملية الخاصة في أوكرانيا والمفاوضات
Sputnik Михаил Климентьев
جلسة لمجلس الأمن الروسي - أرشيف
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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال بيسكوف: "ناقش المشاركون في الاجتماع مسار العملية العسكرية الخاصة الجارية وكذلك المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني".

وأضاف: "تم التأكيد أيضا على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب المعلوماتية وغيرها من قبل الجانب الأوكراني، كما كان الحال في مدينة بوتشا".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسا مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وكان في الاجتماع أيضا وزراء الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزراء الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو وعدد من قادة ورؤساء الإدارات الأمنية الروسية في الدولة.

المصدر: "تاس"

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