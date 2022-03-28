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"بلومبيرغ" تعلّق أنشطتها في روسيا وبيلاروس

أخبار روسيا

Gettyimages.ru
شعار بلومبيرغ
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أعلنت شركة "بلومبيرغ" الأمريكية للخدمات الإخبارية تعليق أنشطتها في روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان على موقعها إن "بلومبيرغ إل بي" الشركة الأم لوكالة "بلومبيرغ" أوقفت أنشطتها في روسيا وبيلاروس".

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ويشار إلى أن المستخدمين في البلدين لن يتمكنوا من الوصول إلى المحطة الإخبارية للوكالة ومنصاتها الإلكترونية.

وتتيح منصات "بلومبيرغ" للمستخدمين الوصول إلى نظام تداول الأوراق المالية والمعلومات حول الأسعار في البورصات العالمية والأسواق خارج البورصة.

المصدر: "نوفوستي"

 

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