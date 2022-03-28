 
مباشر

"بلومبيرغ": حلفاء واشنطن أداروا ظهورهم لبايدن بعد ألفاظه عن بوتين

أخبار روسيا

Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sp9d

أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن الألفاظ التي تفوّه بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثارت استياء حادا لدى شركاء واشنطن المقربين.

وقالت الوكالة إن "العديد من المسؤولين الغربيين لم تعجبهم التصريحات غير الدبلوماسية" لبايدن عن بوتين.

إقرأ المزيد
بايدن يتراجع عن تصريحاته عن بوتين: كان تعبيرا عن غضبي ولايمثل السياسة الأمريكية
بايدن يتراجع عن تصريحاته عن بوتين: كان تعبيرا عن غضبي ولايمثل السياسة الأمريكية

وأضافت أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة البريطانية حاولا النأي بنفسهما عن خطاب بايدن".

وتابعت أن حلفاء الولايات المتحدة أداروا ظهورهم لبايدن بعد تصريحاته هذه.

 

 

المصدر: "بلومبيرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا