"بلومبيرغ": حلفاء واشنطن أداروا ظهورهم لبايدن بعد ألفاظه عن بوتين

أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إلى أن الألفاظ التي تفوّه بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثارت استياء حادا لدى شركاء واشنطن المقربين.

وقالت الوكالة إن "العديد من المسؤولين الغربيين لم تعجبهم التصريحات غير الدبلوماسية" لبايدن عن بوتين.

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وأضافت أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة البريطانية حاولا النأي بنفسهما عن خطاب بايدن".

وتابعت أن حلفاء الولايات المتحدة أداروا ظهورهم لبايدن بعد تصريحاته هذه.

المصدر: "بلومبيرغ"