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أول ردود فعل روسية على فكرة إجراء استفتاء في لوغانسك على انضمامها إلى روسيا

أخبار روسيا

أول ردود فعل روسية على فكرة إجراء استفتاء في لوغانسك على انضمامها إلى روسيا
Legion-Media
علم جمهورية لوغانسك الشعبية
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علق عضوان بارزان في البرلمان الروسي على تصريح لرئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك رجح فيه إجراء استفتاء في المستقبل القريب على انضمام بلاده إلى روسيا.

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واعتبر ليونيد كالاشنيكوف، رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي في مجلس الدوما (النواب) أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء استفتاء كهذا.

وقال: "لا داعي للانشغال بمثل هذه القضية في الوقت الذي يحسم فيه المصير على جبهات القتال"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، قال أندريه كليشاس، رئيس لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي لوكالة "نوفوستي" ردا على طلب التعليق على مبادرة رئيس لوغانسك، إن لكل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "الحق في اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا، إذا لم يتعارض ذلك مع أحكام دستوريهما"، مذكرا بأن روسيا اعترفت بسيادتهما.

وفي وقت سابق اليوم أعلن باسيتشنيك أن استفتاء قد ينظم في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية و"سيمارس فيه الشعب حقه الدستوري تماما لإبداء رأيه بشأن إمكانية الانضمام إلى روسيا".

المصدر: وكالات

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