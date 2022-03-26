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بريطانيا تشترط وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا لرفع العقوبات عن موسكو

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بريطانيا تشترط وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا لرفع العقوبات عن موسكو
Gettyimages.ru
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، شرطان أساسيان لرفع العقوبات المفروضة على موسكو.

وفي تصريح لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، قالت تروس إنه "لا يجب رفع هذه العقوبات إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات (الروسية) مع الالتزام بعدم وقوع عدوان آخر".

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 وتابعت أن "الإمكانية متاحة لفرض عقوبات في حالة حدوث عدوان إضافي في المستقبل"، مشيرة إلى أن العقوبات وسيلة ضغط حقيقية يمكن استخدامها، وهي لم تستخدم في عام 2014".

وشددت على أنه "في الوقت الحالي من الضروري مضاعفة العقوبات ومضاعفة كمية الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا".

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واعتبرت أن "استمرار تصعيد التكتيكات الحالية التي تستخدمها أوكرانيا والغرب، قد يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات".

 

المصدر: "سبوتنيك" 

 

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