 
مباشر
عاجل
الدولار يهبط دون مستوى 100 روبل بعد قرار بوتين حول صادرات الغاز إلى أوروبا

لافروف: الولايات المتحدة تهين دولا أخرى بمطالبتها بفرض عقوبات على روسيا

أخبار العالم

لافروف: الولايات المتحدة تهين دولا أخرى بمطالبتها بفرض عقوبات على روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snrb

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن المطالب التي توجهها الولايات المتحدة إلى دول أخرى كي تفرض عقوبات على روسيا تمثل إهانة لهذه الدول.

وحمل لافروف، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الغرب المسؤولية عن استخدام "وسائل رديئة" في محاولاتها إظهار روسيا على أنها دولة معزولة.

ولفت لافروف إلى كثرة الدول التي رفضت فرض عقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على الرغم من الضغوطات الأمريكية التي وصفها الوزير بأنها "هائلة وحتى غير لائقة بالنسبة لدولة كبرى".

وتابع: "يقولون بلا تردد: "طلبنا من الصين، طلبنا من الهند، طلبنا من تركيا". ألا يفهمون أنهم بذلك يهينون هذه الدولة والحضارات العظمى التي يعود تاريخها لآلاف السنين؟".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا