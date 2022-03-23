لافروف: الولايات المتحدة تهين دولا أخرى بمطالبتها بفرض عقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن المطالب التي توجهها الولايات المتحدة إلى دول أخرى كي تفرض عقوبات على روسيا تمثل إهانة لهذه الدول.

وحمل لافروف، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، الغرب المسؤولية عن استخدام "وسائل رديئة" في محاولاتها إظهار روسيا على أنها دولة معزولة.

ولفت لافروف إلى كثرة الدول التي رفضت فرض عقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على الرغم من الضغوطات الأمريكية التي وصفها الوزير بأنها "هائلة وحتى غير لائقة بالنسبة لدولة كبرى".

وتابع: "يقولون بلا تردد: "طلبنا من الصين، طلبنا من الهند، طلبنا من تركيا". ألا يفهمون أنهم بذلك يهينون هذه الدولة والحضارات العظمى التي يعود تاريخها لآلاف السنين؟".

المصدر: RT