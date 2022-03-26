أبخازيا تستنفر قواتها وتعلن استعدادها لدعم الجيش الروسي

أعلنت جمهورية أبخازيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري لروسيا واستنفرت قواتها المسلحة وأجرت مناورات شارك فيها جنود الاحتياط وعناصر وزارة الدفاع.

وقال وزير دفاع جمهورية أبخازيا فلاديمير أنوا: في حال تفاقم الوضع، فإن القوات المسلحة مستعدة للوفاء بواجبها في حماية سيادة الدولة واستقلال أبخازيا. ووفقا لالتزامات الحلفاء وقرار رئيس أبخازيا، سنقدم الدعم العسكري في تحقيق الأهداف التي حددها القائد العام الأعلى للجيش الروسي".

وأوضح الوزير أنه نظرا للوضع العسكري السياسي الصعب في المنطقة، فقد وضعت الجمهورية قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، ونفذت أنشطة تعبئة ودورات تدريبية مفاجئة شملت قوات الاحتياط وأفراد وزارة الدفاع.

وشدد على أن أبخازيا ووزارة الدفاع في الجمهورية "تدعمان بشكل كامل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وفي سياق منفصل، أشار الوزير إلى أن مناورات الناتو في جورجيا أظهرت بوضوح أن "تبليسي لم تتخل عن خطابها المتشدد وعن المسار نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، قال رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، إن جنود الجمهورية غادروا إلى دونباس للمشاركة في العملية الخاصة الروسية.

المصدر: تاس