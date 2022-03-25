لافروف: روسيا ستساعد في تطوير الاتصالات بين أبخازيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستساعد في تطوير الاتصالات بين أبخازيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأضاف لافروف، خلال لقاء مع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا: "نحن نقدر عاليا قراركم بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. من جانبنا سنعمل بنشاط لتعزيز تطوير الاتصالات بينكم وبين هاتين الجمهوريتين".
وتابع وزير الخارجية الروسي القول: "اعتقد أن هذا سيساعد بشكل عام على استقرار الوضع في منطقتنا الجيوسياسية المشتركة".
المصدر: نوفوستي