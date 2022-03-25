لافروف: روسيا ستساعد في تطوير الاتصالات بين أبخازيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستساعد في تطوير الاتصالات بين أبخازيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا: "نحن نقدر عاليا قراركم بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. من جانبنا سنعمل بنشاط لتعزيز تطوير الاتصالات بينكم وبين هاتين الجمهوريتين".

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وتابع وزير الخارجية الروسي القول: "اعتقد أن هذا سيساعد بشكل عام على استقرار الوضع في منطقتنا الجيوسياسية المشتركة".

المصدر: نوفوستي