بعد شهر على انطلاقها.. شويغو يقدم لبوتين تقريره حول سير العملية الخاصة في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وذكر بيسكوف، أنه حضر الاجتماع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين، وباقي أعضاء المجلس الدائمين.

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وخلال ذلك، سرد وزير الدفاع سيرغي شويغو، التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن في العملية العسكرية الخاصة، وتقديم المساعدة الانسانية للمدنيين وضمان الأمن وإعادة عمل البنية التحتية الحيوية في الأراضي المحررة.

ووفقا لممثل الكرملين، تم خلال الاجتماع التطرق إلى مواضيع متعلقة بكيفية التصدي للعقوبات.

وأضاف بيسكوف: "تم النظر بالتفصيل في سير عملية التفاوض مع أوكرانيا. وأعرب المشاركون عن الأسف للتلكؤ من الجانب الأوكراني".

المصدر: وكالات