بيسكوف يكشف سبب "غياب" شويغو عن الفضاء الإعلامي

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن وزير الدفاع سيرغي شويغو ليس لديه وقت للظهور الإعلامي بسبب انشغاله البالغ في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك معلومات عن حالة شويغو الصحية ومكان تواجده، بعد أن تداولت وسائل إعلام تساؤلات عن سبب عدم ظهور شويغو في الإعلام في الفترة الأخيرة.

وقال بيسكوف: "وزير الدفاع لديه الكثير من الهموم حاليا. هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وبالطبع، الآن ليس الوقت مناسبا للنشاط الإعلامي، هذا أمر مفهوم تماما".

وتعليقا على المزاعم التي نشرها موقع "أغينتور" والتي تفيد بأن شويغو يعاني "مشاكل صحية"، قال بيسكوف: "لا ينبغي لكم الاستماع إلى أغينتورا، راجعوا وزارة الدفاع".

المصدر: "نوفوستي"