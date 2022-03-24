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الداخلية الروسية تعلن إجراءات هامة بما في ذلك امتيازات للاجئين من أوكرانيا وجمهوريتي الدونباس

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الداخلية الروسية تعلن إجراءات هامة بما في ذلك امتيازات للاجئين من أوكرانيا وجمهوريتي الدونباس
Sputnik
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أدلت وزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي بعدد من التصريحات الإجرائية المهمة يتعلق بعضها بمنح مواطني  جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا حقوقا وامتيازات جديدة.

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وأعلنت الداخلية الروسية أن مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا يمكنهم العمل في روسيا من دون تصريح، كما سيتم الاعتراف برخصة قيادتهم للسيارات في الاتحاد الروسي.

وستدعم وزارة الشؤون الداخلية الروسية نظام مراقبة الأسعار واتخاذ تدابير لمواجهتها.

 ونصت تصريحات الداخلية الروسية أيضا على تعليق عمليات المساءلة القانونية لاستخدام أجهزة التحكم  "التاكوغراف" أثناء النقل.

وذكرت وزارة الداخلية الروسية أنها ستقدم أقصى قدر من المساعدة للشركات في نقل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمكونات.

المصدر: إزفيستيا

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