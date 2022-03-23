روسيا.. فلاديمير جيرينوفسكي في حالة صحية حرجة

أظهر علاج فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، البالغ من العمر 75 عاما، خلال الـ24 ساعة الماضية نزعة سلبية ثابتة.

ولا يقدم الأطباء حتى الآن توقعات متفائلة بشأن شفاء السياسي الروسي البارز.

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وأفادت قناة تليغرام الروسية SHOT بأن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي لا يزال في حالة صحية حرجة بعد تشخيص إصابته بالصدمة الإنتانية، وإضافة إلى ذلك فإن رئة السياسي فشلت في عملها.

ووفقا لنتائج الفحوص الطبية الأخيرة، فإن جيرينوفسكي لا يزال في حالة خطيرة مستقرة. وقال الأطباء إنه سيكون من الصعب للغاية تحقيق الاستقرار في حالة زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي.

يذكر أن وسائل الإعلام تلقت معلومات عن نقل فلاديمير جيرينوفسكي إلى المستشفى في 9 فبراير الماضي. وكان الحزب الليبيرالي الديمقراطي على مدى أسابيع يرفض تأكيد تلك المعلومات، واكتفى برسالة قصيرة مفادها بأن السياسي "يشعر بارتياح".

وفي الوقت نفسه، فإن موقع "ماش" الإلكتروني الروسي أفاد بأن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي نُقل إلى المستشفى مصابا بالتهاب رئوي ثنائي، تطوّر فيما بعد على خلفيه فيروس كورونا.

المصدر: لايف