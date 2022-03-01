الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي يفنّد شائعات تفيد بتدهور صحة زعيمه جيرينوفسكي

أعلن ناطق باسم الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي أن حالة صحة زعيم الحزب فلاديمير جيرينوفسكي تتحسن تدريجيا.

والمعلومات التي ينشرها مجهولون عن تدهور صحته مجرد شائعات.

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وقال الناطق في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية:" سبق لنا أن تقدمنا بإعلانات أكثر من مرة بأن صحة جيرينوفسكي تتحسن من يوم إلى آخر، لكنه بحاجة إلى إعادة تأهيل ستستغرق وقتا. والأطباء فقط هم الذين ُيقرون أدوية يستخدمونها لعلاجه ولا يحق لنا نشر معلومات كهذه.

يذكر أن وسائل الإعلام أفادت في 9 فبراير الماضي بنقل زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي البالغ من العمر 75 عاما إلى المستشفى. فيما رفض الحزب في وقت سابق تأكيد تلك المعلومات واكتفى بالقول إن صحة جيرونوفسكي جيدة.

بينما أفادت بوابة Mash الإلكترونية الروسية بأن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي نقل إلى المستشفى مصابا بالتهاب رئوي ثنائي، تطور على خلفية فيروس كورونا.

هذا وقد أصبح معروفا في 11 فبراير الماضي أن زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف نقل أيضا إلى المستشفى وأوضح زيوغانوف نفسه دخوله المستشفى بضرورة خضوع لفحص طبي بعد عملية جراحية معقدة وبدء موجة جديدة لفيروس كورونا. وخرج زيوغانوف فعلا في وقت لاحق من المستشفى.

المصدر: لايف