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وسائل إعلام تتحدث عن الحالة الصحية لجيرينوفسكي

أخبار روسيا

وسائل إعلام تتحدث عن الحالة الصحية لجيرينوفسكي
Sputnik
زعيم كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي في مجلس الدوما فلاديمير جيرينوفسكي
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أفادت صحيفة "إزفيستيا" بأن درجة حرارة زعيم كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بمجلس الدوما فلاديمير جيرينوفسكي ومستوى الأوكسجين في دمه، عادا إلى طبيعتهما اليوم.

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وحسب بعض التقارير، لا يزال جيرينوفسكي يخضع للتنفس الصناعي.

وتم نقل السياسي البالغ من العمر 75 عاما إلى المستشفى على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية في 9 فبراير الجاري أن جيرينوفسكي دخل المستشفى منذ 2 فبراير بسبب إصابته بمتحور "أوميكرون".

وفي 10 فبراير أعلنت كتلة حزب جيرينوفسكي أنه سيعود قريبا إلى العمل، فيما تمنى الكرملين له الشفاء العاجل.

المصدر: iz.ru

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