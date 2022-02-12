وسائل إعلام تتحدث عن الحالة الصحية لجيرينوفسكي

أفادت صحيفة "إزفيستيا" بأن درجة حرارة زعيم كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بمجلس الدوما فلاديمير جيرينوفسكي ومستوى الأوكسجين في دمه، عادا إلى طبيعتهما اليوم.

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وحسب بعض التقارير، لا يزال جيرينوفسكي يخضع للتنفس الصناعي.

وتم نقل السياسي البالغ من العمر 75 عاما إلى المستشفى على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية في 9 فبراير الجاري أن جيرينوفسكي دخل المستشفى منذ 2 فبراير بسبب إصابته بمتحور "أوميكرون".

وفي 10 فبراير أعلنت كتلة حزب جيرينوفسكي أنه سيعود قريبا إلى العمل، فيما تمنى الكرملين له الشفاء العاجل.

المصدر: iz.ru