وزارة الصحة الروسية: جيرينوفسكي في المستشفى بعد إصابته بـ "أوميكرون" وحالته مستقرة

أعلنت وزارة الصحة الروسية مساء اليوم الأربعاء أن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، يتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "تاس" إن جيرينوفسكي (75 عاما) نقل إلى المستشفى المركزي بموسكو بعد أن شخصت إصابته بمتحور أوميكرون من مرض كوفيد-19". وأضاف أن حالة جيرينوفسكي مستقرة وأنه يتلقى كل العلاج اللازم.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السياسي الروسي أنه تلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة لديه.

المصدر: "تاس"