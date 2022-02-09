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وزارة الصحة الروسية: جيرينوفسكي في المستشفى بعد إصابته بـ "أوميكرون" وحالته مستقرة

أخبار روسيا

وزارة الصحة الروسية: جيرينوفسكي في المستشفى بعد إصابته بـ
Sputnik Alexey Kudenko
رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي
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أعلنت وزارة الصحة الروسية مساء اليوم الأربعاء أن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، يتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "تاس" إن جيرينوفسكي (75 عاما) نقل إلى المستشفى المركزي بموسكو بعد أن شخصت إصابته بمتحور أوميكرون من مرض كوفيد-19". وأضاف أن حالة جيرينوفسكي مستقرة وأنه يتلقى كل العلاج اللازم.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السياسي الروسي أنه تلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة لديه.

المصدر: "تاس"

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