جيرينوفسكي يتلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا

قال فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، إنه تلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة لديه.

وأضاف جيرينوفسكي، في حديث تلفزيوني: "لست مولعا بذلك. تلقيت ثماني حقن من اللقاح ولذلك لم أمرض، وربما لو اكتفيت بأربع منها كنت سألتقط العدوى في مكان ما".

وافترض جيرينوفسكي، أنه قد يكون الشخص الوحيد الذي تلقى أكبر قدر من الحقن ضد كوفيد، خلال عام ونصف عام

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وأعرب جيرينوفسكي عن ثقته، في ضرورة إعادة التطعيم بمجرد انخفاض مستوى الأجسام المضادة في الجسم. وقال: "الحد الأقصى ستة أشهر. من الأفضل الحصول على أربع جرعات".

المصدر: لينتا رو