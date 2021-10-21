جيرينوفسكي مخاطبا الغرب: لا تبدأوا الحرب العالمية قبل عيد ميلادي الثمانين!

صرح فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بأن التدريبات المشتركة بين دول الناتو وأوكرانيا لا تعني أي شيء آخر غير الاستعداد "لحرب حقيقية".

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ورأى جيرينوفسكي على شاشة قناة روسيا 1 أن صراعا واسع النطاق قد يبدأ في عام 2027، حيث يجري نقل القوات تدريجيا إلى الحدود الروسية، وبمساعدة كييف يتم إخفاء عملية "تخزين" الأسلحة.

وفسر السياسي الروسي سبب اختياره هذا الموعد لبدء الصراع العالمي بالقول: "أريد أن أحتفل بهدوء بعيد ميلادي الثمانين. ثمانون عاما في عام 2026 وبعد ذلك، تفضلوا ابدأوا قبل عيد ميلادي الخامس والثمانين".

وأشار إلى أنه لم يتم في السابق تخزين مثل هذه الأسلحة الكثيرة التي قال إنها كان يمكن أن تكون كافية للحرب العالمية الثالثة بأكملها. لكن فيما بعد "سُرق كل شيء، وتم بيعه ونهبه".

المصدر: نوفوستي