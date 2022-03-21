وزارة الصناعة والتجارة الروسية تؤكد أن لديها ما يكفي من مخزون الأدوية الأساسية

قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الاثنين، إن لديها مخزون من معظم الأدوية الحيوية الأساسية ما يكفي لمدة من 3 أشهر إلى سنة.

وأضافت المسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة، يلينا دينيسوفا، في اجتماع للجنة مجلس الدوما المعنية بالصحة: ​​"لقد قمنا بمراقبة غالبية الشركات المصنعة للأدوية الحيوية الضرورية، وخاصة الأدوية ذات التسميات العالمية، ولدينا منها ما يكفي من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة".

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الطلب على الأدوية يتزايد، وأوضحت بشأن ارتفاع أسعار الأدوية على النحو التالي: "تم حظر جزء من المواد الخام من الخارج، ونحن نبحث عن موردين بديلين: الهند والصين، اللتين رفعتا بدورهما الأسعار، بالإضافة إلى أن قيمة العملة آخذة في الازدياد".

وأكدت دينيسوفا أن "العمل جار على كيفية تسوية الوضع على المدى القصير أو المتوسط ​​في السوق المحلية".

المصدر:انترفاكس