مسؤول روسي يكشف الهدف الخفي للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا

صرّح دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بأن السلاح البيولوجي الذي أعد في أوكرانيا يؤثر على الجهاز التناسلي للمرأة، وعلى مناعة "مجموعات عرقية محددة".

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وكتب روغوزين على حسابه في "تلغرام" يقول بهذا الشأن: "يؤثر هذا السلاح على الوظيفة الإنجابية للمرأة من جنسية محددة، وعلى الجهاز المناعي لمجموعة عرقية محددة بشكل عام، ما يسبب حساسية، تدفع إلى عدم تحمّل الطعام التقليدي، ويسبب التعرض للأمراض التي تؤدي إلى إضعاف مناعة الأمة وانقراضها، من دون تأثير الحروب" .

ولفت المسؤول الروسي إلى أنه ترأس في الفترة من مارس 2017 إلى أبريل 2018، اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية والكيميائية، حيث تم النظر مرارا في قضايا تطويق روسيا بالمختبرات البيولوجية الأمريكية.

وقال روغوزين في منشوره: "لا يعد سرا بالنسبة لقيادة بلدنا أن الغرض من هذه التجارب البيولوجية التي أجراها البنتاغون باستخدام مواد حيوية تم الحصول عليها من التجارب على (العرقية) السلافية في أوكرانيا والدول الأخرى المجاورة لروسيا، هو تطوير" سلاح عرقي ضد سكان روسيا".

المصدر: نوفوستي