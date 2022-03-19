الحكومة الروسية تفتح صفحة رسمية في شبكة "أودنوكلاسنيكي" للتواصل الاجتماعي الروسي

أعلنت الحكومة الروسية أنها فتحت صفحة رسمية خاصة بها في شبكة "أودنوكلاسنيكي" للتواصل الاجتماعي الروسي.

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وأفاد مجلس الوزراء الروسي على موقعه الرسمي، اليوم السبت، أنه سينشر أسبوعيا على صفحته في موقع "أودنوكلاسنيكي" المعلومات حول القرارات الرئيسية للحكومة والتقارير حول أهم الفعاليات، وزيارات العمل لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين ونوابه.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسي، بوريس بيلياكوف: "هناك الكثير من المعلومات في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان يصعب على المستخدمين فهم ما إذا كانت صحيحة. من المجموعة الرسمية في موقع "أودنوكلاسنيكي"، سيتمكن المشتركون من تلقي معلومات موثوقة حول القرارات والتدابير التي تتخذها الحكومة".

يذكر أن صفحات الحكومة الروسية موجودة أيضا على منصات أخرى بما في ذلك "VK" و"تليغرام". وفي 11 مارس الجاري أعلن مجلس الوزراء الروسي أنه سيتوقف عن نشر المعلومات في صفحته الرسمية على "إنستغرام" بسبب القيود الروسية المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعي هذه في ضوء قرار قيادة شركة "Meta" (فيسبوك) الأمريكية التي تملك هذه الشبكة، والتي سمحت بنشر الدعوات لاستخدام العنف تجاه العسكريين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس