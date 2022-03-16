رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: مصير ومستقبل ومكانة روسيا العالمية يتحدد الآن

صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يوم الأربعاء بأن مصير روسيا يتم تحديده حاليا، وهي لن تتراجع أبدا في الأمور المتعلقة بضمان سيادتها.

وقال ناريشكين أمام مجلس خبراء التعليم التاريخي بوزارة التعليم والعلوم: "إن بلدنا يمر الآن بلحظة تاريخية حقيقية. إن مصير روسيا ومكانتها المستقبلية في العالم يتم تحديديهما".

ولفت مسؤول الاستخبارات الخارجية الروسية إلى ضرورة ألا ننسى أن "العامل الرئيس في تطور روسيا، وهو جوهر تاريخها الممتد لألف عام، كان ولا يزال السيادة، الحق في تقرير مصيرها ذاتيا بشكل مستقل وبحرية ووعي".

وشدد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي على أن "السيادة ضمان لرفاه مواطنينا وكرامتهم، هذا هو مستقبل أطفالنا. في مثل هذه الأمور، لم تتراجع روسيا ولن تتراجع أبدا، وإلا فإنها ستتوقف عن كونها روسيا".

من جهة أخرى، أكد ناريشكين أن قرار بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا استند إلى تقييم دقيق للغاية للوضع في العالم، وكان أقل تأخير في التعامل مع رهاب نظام كييف العلني والمرضي من روسيا، سيتحول إلى مأساة كبيرة في المستقبل القريب.

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية في هذا الشأن: "إن قرار رئيس الاتحاد الروسي بإجراء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان دونباس وحماية أمن بلدنا استند إلى تحليل عميق للأنماط التاريخية وتقييم دقيق للغاية وواقعي للوضع".

وشدد ناريشكين على أن "روسيا ببساطة لم يتركوا لها فرصة للتصرف بطريقة أخرى. وأقل تأخير حيال الرهاب الصريح من روسيا لنظام كييف الأوليغارشي الفاسد، سيتحول إلى مأساة كبرى في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي