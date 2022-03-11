مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: بعد 77 عاما روسيا تنفذ مجددا مهمة للقضاء على بؤرة للنازيين الجدد

صرح مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بأن روسيا في سياق عمليتها العسكرية لحماية دونباس، تقوم مجددا بمهمة للقضاء على بؤرة خطيرة للنازيين الجدد بأوروبا.

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وقال ناريشكين، الذي يتولى أيضا رئاسة الجمعية التاريخية الروسية في اجتماع للمؤسسة: "ينعقد اجتماعنا في وقت صعب للغاية. تتواصل العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي لحماية السكان المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف وحماية أمن دولتنا ومواطنيها. روسيا. لسوء الحظ، بعد 77 عاما من الانتصار العظيم على ألمانيا النازية الهتلرية، يجد بلدنا وشعبنا نفسه مرة أخرى مضطرا لتنفيذ مهمة للقضاء على بؤرة خطيرة للنازيين الجدد في أوروبا".

ولفت ناريشكين في هذا السياق إلى أنه في ضوء هذه المهام، فإن العمل التوضيحي الرامي إلى الكشف عن الأسس التاريخية للأحداث الجارية له أهمية كبيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير أنه قرر استجابة لنداء من زعماء جمهوريتي دونباس، إجراء عملية عسكرية خاصة، مشددا على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، وأن الهدف هو نزع السلاح والقضاء على النازية في هذه البلاد.

المصدر: نوفوستي