الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على أي شركة صينية تقدم إلى روسيا منتجات تقنية

هددت الولايات المتحدة الشركات الصينية التي ستتحدى قيودها على التصدير إلى روسيا بالحرمان من المعدات والبرامج الأمريكية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "الولايات المتحدة يمكنها فعليا إغلاق الشركة الدولية، لصناعة أشباه الموصلات وشركات صينية أخرى تتحدى العقوبات الأمريكية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة".

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المصدر: "سبوتنيك"