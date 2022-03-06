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مراسلنا: الجانب الأوكراني رفض ضمان الالتزام بالهدنة في فولنوفاخا و ماريوبول

بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك

أخبار روسيا

بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك
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أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية ببدء عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك.

وبحسب مراسلنا تم إجلاء نحو 300 شخص من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك على الرغم من العمليات الاستفزازية للقوميين الأوكرانيين.

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وقد أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية عن إعادة فتح الممرات الإنسانية وتأمينها في ماريوبول وفولنوفاخا لخروج المدنيين صباح اليوم الأحد.

إلا أن مسلحي "آزوف" الأوكرانية حاولوا عرقلة خروج المدنيين من ماريوبول وحاولوا استخدامهم كدروع بشرية فضلا عن زرع الألغام بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا، إلا أن القوميين الأوكرانيين "المتطرفين" منعوا المدنيين من الخروج أمس.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن أكثر من 200 ألف شخص يعتزمون مغادرة ماريوبول وأكثر من 15 ألف شخص يستعدون لمغادرة فولنوفاخا.

المصدر: RT

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