دونيتسك: ستتم إعادة فتح الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا

قال إدوارد باسورين، نائب رئيس قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا لخروج المدنيين سيتم فتحها وتأمينها مرة أخرى صباح اليوم الأحد.

وأضاف باسورين: "في الصباح، ستفتح ممرات إنسانية مرة أخرى في كل من ماريوبول وفولنوفاخا. ونأمل، مع ذلك، أن يعطي القادة الأوكرانيون الذين يقودون عملية الدفاع عن المناطق مرؤوسيهم أمرا بالسماح للمدنيين بالخروج من هذه المناطق".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا، إلا أن القوميين الأوكرانيين "المتطرفين" منعوا المدنيين من الخروج أمس.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن أكثر من 200 ألف شخص يعتزمون مغادرة ماريوبول وأكثر من 15 ألف شخص يستعدون لمغادرة فولنوفاخا.

المصدر: تاس