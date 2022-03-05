 
مباشر

بوريل: على الصين الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أخبار روسيا

بوريل: على الصين الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
Gettyimages.ru
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjdj

اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن على الصين التوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، نظرا لأن الدول الغربية لا يمكنها لعب مثل هذا الدور.

وقال بوريل لصحيفة "إلموندو" الإسبانية تعليقا على ضرورة وجود وسيط لفض النزاع بين روسيا وأوكرانيا: "ما من بديل... يجب أن تكون الصين، أنا متأكد من الأمر".

إقرأ المزيد
بوريل: أطلقنا مركزا في مدريد لدعم أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية
بوريل: أطلقنا مركزا في مدريد لدعم أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية

وأضاف: "لا يمكن للدبلوماسية أن تكون أوروبية أو أمريكية، الدبلوماسية الصينية لديها دور تلعبه هنا".

وتابع: "لم نطلب منهم ذلك وهم أيضا (الصين) لم يطلبوا، لكن بما أنه يتحتم أن يكون الدور لقوة ولا تستطيع الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تكونانها، يمكن للصين أن تكون كذلك".

وأردف قوله: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يستطيعان التوسط"، مستبعدا إحياء صيغة نورماندي الدبلوماسية الرباعية التي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا