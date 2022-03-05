روسيا تحجب "فيسبوك" بعد حظر "ميتا" حسابات RT و"سبوتنيك"

قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "ميتا" حسابات RT و"سبوتنيك" في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخدمة أنه "تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة "فيسبوك" على أراضي روسيا الاتحادية".

يذكر أن الخدمة طلبت في وقت سابق من شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" إزالة القيود التي تحد من الوصول إلى حسابات RT و"سبوتنيك" على الشبكات الاجتماعية، بعد أن تم فرضها في أوروبا.

المصدر: RT