تركيا تشجب التحريض الغربي على الكراهية تجاه الشعب الروسي

أعرب حزب "العدالة والتنمية" في تركيا عن شجبه للتحريض الغربي على الكراهية تجاه الشعب الروسي، مؤكدا ضرورة عدم خلط المواقف السياسية بالثقافة.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جيليك في تغريدة عبر "تويتر" إن معارضة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صائبة"، إلا أن "الخطأ هو محاولة حظر الثقافة والكتاب والملحنين الروس للتحريض على الكراهية تجاه الشعب الروسي".

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واعتبر أنه من غير المعقول الخلط بين الموقف من العملية الروسية والثقافة.

المصدر: "نوفوستي"