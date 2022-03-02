 
مباشر

تركيا تشجب التحريض الغربي على الكراهية تجاه الشعب الروسي

أخبار روسيا

تركيا تشجب التحريض الغربي على الكراهية تجاه الشعب الروسي
Gettyimages.ru
علم تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sim5

أعرب حزب "العدالة والتنمية" في تركيا عن شجبه للتحريض الغربي على الكراهية تجاه الشعب الروسي، مؤكدا ضرورة عدم خلط المواقف السياسية بالثقافة.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جيليك في تغريدة عبر "تويتر" إن معارضة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صائبة"، إلا أن "الخطأ هو محاولة حظر الثقافة والكتاب والملحنين الروس للتحريض على الكراهية تجاه الشعب الروسي".

إقرأ المزيد
تشاووش أوغلو يبحث مع مسؤولة ألمانية التطورات في أوكرانيا
تشاووش أوغلو يبحث مع مسؤولة ألمانية التطورات في أوكرانيا

واعتبر أنه من غير المعقول الخلط بين الموقف من العملية الروسية والثقافة.

المصدر: "نوفوستي"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا